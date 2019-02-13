Азербайджанские спортсмены будут выступать за украинский клуб «Львов»

Члены сборных Азербайджана по велоспорту Эльчин Асадов и Махмуд Мамедов подписали контракт с украинской командой «Львов».

До конца 2019 года они будут выступать за этот клуб, имеющий по ранжиру Международного союза велосипедистов статус континентального.

Многократный чемпион и призер чемпионата Азербайджана Эльчин Асадов ранее выступал за азербайджанскую команду Baku Cycling Project, которая прекратила свое существование. 18-летний Махмуд Мамедов выигрывал молодежные и юношеские первенства. «Львов» стал для него первым профессиональным клубом в карьере.

Выступая за украинскую команду, Асадов и Мамедов смогут участвовать в соревнованиях, на которых будут разыгрываться лицензионные очки для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио.