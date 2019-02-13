Госкомстат назвал численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 января 2019 года достигла 9 981 457 человек, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, передает haqqin.az.

Согласно информации, численность населения на один квадратный километр составила 115 человек. 52,8 процента от общей численности населения проживает в городах, 47,2 процента - в селах.

Как говорится в сообщении, 49,9 процента составляют мужчины, 50,1 процента - женщины.