Шахин Мустафаев о повышении цен на хлеб и лекарства

В Азербайджане не наблюдается искусственного завышения цен на продовольственную продукцию. Об этом сказал журналистам министр экономики Шахин Мустафаев.

Комментируя вероятность подорожания хлеба в стране, министр отметил, что каких-либо изменений в стоимости хлеба не ожидается.

Мустафаев напомнил, что часть зерна, используемого в производстве хлеба в Азербайджане, импортируется: «В ряде стран, откуда мы импортируем зерно, этот продукт подорожал, что могло отразиться на ценах в Азербайджане. Но мы предпринимаем меры - встречаемся с производителями и представителями торговых сетей, чтобы повышения цен на хлеб не было».

В целом, министр подчеркнул, что соответствующие госорганы ежедневно следят за ценами на продовольственную продукцию в стране, и никакого искусственного завышения цен зафиксировано не было.

Министр также затронул вопрос регулирования цен на лекарства. Отметив, что, если у потребителей возникают подозрения насчет завышения стоимости на регулируемые государством лекарственные средства, они могут обратиться в Министерство экономики или в Тарифный совет.

«Государство проводит необходимые мероприятия для пресечения фактов искусственного завышения цен. В частности, импортеры и производители, чья доля на рынке составляет 35 процентов, находятся под надзором правительства, и они не могут менять свои цены без разрешения», - добавил министр.