Во вторник в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в результате надвигающегося с центральной части России циклона в основном над северными и восточными районами Азербайджана пройдет холодный атмосферный фронт, в ночь с 18 на 19 февраля ожидаются осадки, мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный.

Прогнозируемый в Баку и на Абшеронском полуострове дождь 19 февраля может перейти в мокрый снег, который будет идти в течение дня.

"Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 6-8 градусов. 19 февраля температура составит 2-3 градуса тепла. Ночью снизится до 0. Скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с", - отметила У.Тагиева.

20 февраля осадки постепенно прекратятся, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии.