Анар: «Я поднял тост за Рустама Ибрагимбекова»

«Рустам Ибрагимбеков выдающийся писатель и мы с ним дружим на протяжении многих лет. Он отмечал юбилей и пригласил меня. Я поздравил и поднял тост за его здоровье». Об этом журналистам заявил председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев.

Писатель добавил, что не знает подробностей визита Рустама Ибрагимбекова в Азербайджан. При этом он отметил, что на мероприятии не говорили о политике.

«Там не было разговоров о политике. Просто говорили об искусстве. Все вопросы касательно приезда Рустама Ибрагимбекова задавайте ему лично. Откуда мне знать это?» - сказал Анар Рзаев.

Напомним, что накануне стало известно о приезде Рустама Ибрагимбекова в Баку. Он отметил свой 80-летний юбилей в одном из столичных ресторанов.