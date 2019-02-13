Индия стала лидером по закупкам венесуэльской нефти

В первой половине февраля Индия стала лидером по закупкам сырой нефти у Венесуэлы, увеличив импорт до 620 тыс. баррелей в день, сообщает телеканал NDTV.

По информации журналистов NDTV, рост импорта венесуэльской нефти за указанный период составил более 66%.

В конце января источник в индийском МИД сообщил РИА Новости о росте импорта на 400 тыс. баррелей в день, подчеркнув настрой Нью-Дели на дальнейшее развитие энергосотрудничества с Каракасом.

Отметим, что 28 января США объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд, а также запретили сделки с ними.

В условиях санкций Венесуэла переключает свое внимание на покупателей, платящих наличными, особенно в Индии, которая является вторым по величине потребителем венесуэльской нефти после США.