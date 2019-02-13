Ильхам Алиев выделил деньги мэрии Сумгаита
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, а также благоустройству и созиданию в городе Сумгаит.
Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, благоустройству и созиданию в городе Сумгаит из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Сумгаит будут выделены три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном распоряжении.