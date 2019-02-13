Ильхам Алиев выделил деньги мэрии Сумгаита

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, а также благоустройству и созиданию в городе Сумгаит.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, благоустройству и созиданию в городе Сумгаит из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Сумгаит будут выделены три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном распоряжении.

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