Самый богатый человек Британии покидает страну из-за Brexit

Самый богатый человек Британии — сэр Джим Рэтклифф — планирует покинуть страну из-за Brexit вместе со своими компаньонами, чтобы сэкономить на налогах 4 млрд фунтов стерлингов, сообщает Guardian.

Рэтклиф был признан самым богатым человеком Британии в мае прошлого года, его состояние оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что в свое время сам Рэтклиф выступал в поддержку Brexit.

Помимо переезда в Монако, трое владельцев компании Ineo наняли аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers для создания схемы, которая позволит им радикально уменьшить количество уплачиваемых налогов.

PwC ранее уже оказывалась в центре скандала за создание «лабиринтообразных» схем по уходу от уплаты налогов для британских фирм, в том числе для Dyson, которая также покидает Британию — в Сингапур. Кстати, ее основатель Джеймс Дайсон также является сторонником Brexit.

Представители британского политического истеблишмента оценили данный поступок как «глубоко циничный» и «печальный». «Это позор, что мы присваиваем рыцарское звание людям, совершенно не преданным этой стране», — сказал сэр Винс Кэйбл, лидер Партии либеральных демократов.