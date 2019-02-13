Сына Кочаряна обвинили в отмывании денег

"Несколько дней назад Служба нацбезопасности Армении предъявила мне обвинение по надуманному делу - отмывание каких-то денег, якобы уклонение от упплаты налогов. Избрали меру пресечения - подписка о невыезде", - заявил Седрак Кочарян в интервью местным СМИ.

По словам С.Кочаряна, премьер-министр Армении Никол Пашинян "сконцентрировался на семье Кочаряна" еще со времен его работы журналистом и депутатом, он также отметил, что обвинения против него и его отца не имеют никакого основания.