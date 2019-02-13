Израильский производитель беспилотников заключил новый контракт с Азербайджаном
Через две недели после восстановления экспортных лицензий израильская компания Aeronautics объявила, что в результате победы в тендере она заключила многомиллионный контракт с Азербайджаном.
Двухлетний контракт на сумму 13 миллионов долларов предусматривает техобслуживание и ремонт дронов Orbiter 1K, проданных ключевому клиенту, пишет The Jerusalem Post.
Источник уточняет, что БПЛА-камикадзе Orbiter 1K способен находиться в воздухе на протяжении трех часов. Аппарат оснащен камерой, способной работать в дневных и ночных условиях. Запуск барражирующего боеприпаса осуществляется при помощи катапульты.