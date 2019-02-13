Facebook заблокировал страницу проекта Russia Today

Руководство социальной сети Facebook заблокировало страницу англоязычного проекта In the Now российского телеканала Russia Today, сообщила главред телеканала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале. На странице не говорилось о российском финансировании страницы, однако правила соцсети этого пока не требуют, отмечает CNN.

Симоньян заявила, что страницу удалили после обращения телеканала CNN и фонда Marshall Fund. Как пишет CNN, страница в фейсбуке, в отличие от YouTube-канала, не содержала дисклеймера о финансировании проекта из российского госбюджета. По данным CNN, у страницы было более 3 млн подписчиков, по версии Симоньян — 4 млн подписчиков и 2,5 млрд просмотров, отмечает «Новая газета».

Проект создала немецкая Maffick Media, 51% которой, как выяснил телеканал, принадлежат видеоагентству Ruptly, «дочке» RT, а также ведущей RT и In the Now Аниссе Науэй (49%). Еще три видео-проекта Maffick Media, нацеленных на молодежь (политический Soapbox, экологический Waste-Ed и исторический Backthen), также были заблокированы в пятницу. За менее полгода работы с начала сентября трем страницам удалось набрать около 30 млн просмотров.