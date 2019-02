Facebook заблокировал страницу проекта Russia Today

Руководство социальной сети Facebook заблокировало страницу англоязычного проекта In the Now российского телеканала Russia Today, сообщила главред телеканала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале. На странице не говорилось о российском финансировании страницы, однако правила соцсети этого пока не требуют, отмечает CNN.