Аятолла Хаменеи передает доходы от нефти в Фонд благосостояния
Глава Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани на очередном заседании законодательного органа страны в ходе рассмотрения законопроекта о бюджете на 2019 год объявил, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал поручение переводить 20% доходов от экспорта нефти в Фонд национального благосостояния, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».
Политик огласил распоряжение Верховного лидера страны в ответ на попытку депутата от провинции Западный Азербайджан Надера Газипура выступить против этого решения.
Спикер добавил, что несмотря на то, что ежегодно доля экспортных доходов в национальном фонде благосостояния должна увеличиваться на 3%, в следующем году этот показатель вновь составит 20%. Таково распоряжение Духовного лидера Ирана.