Азербайджан в лидерах по смертности от неправильного питания
В прошлом году Йенский университет имени Фридриха Шиллера провел по заказу Всемирной организации здравоохранения масштабное исследование уровня смертности от неправильного питания в 51 стране Европы за период 1990-2016 годы. Азербайджан в рейтинге занял 6 место.
В первую пятерку по доле смертей от общего числа вошли Украина (38,2%), Белоруссия (36,8%), Грузия (34,4%), Молдавия (34,2%), Узбекистан и Болгария (по 32,2%).
Далее в рейтинге идут Азербайджан (32%), Туркменистан (31,9%), Латвия (31,7%), Литва (30,5%), Россия (30%), Кыргызстан (29,5%), Казахстан (29,5%), Словакия (29%), Эстония (28,3%), Армения (28,2%), Румыния (27,6%), Албания (27,2%), Черногория (26,6%) и Чехия (26,4%).
Авторы исследования отмечают, что перекусы на бегу, отказ от обеда, чрезмерное употребление сладостей и жирных продуктов с трансжирами приводят к излишнему весу, который становится причиной многих болезней.