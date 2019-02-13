Деньги выделили, асфальт закупили, а дороги нет обыкновенная коррупция
Жители Сураханского района прислали в редакцию haqqin.az фото, свидетельствующее о все еще ужасающем состоянии здешних дорог, в частности на подъезде к жилмассиву С.Алиева поселка Бюльбюля. По сути, то что запечатлено на фото, и дорогой-то не назовешь…
Речь идет о трассе, которая идет от круга Buta Palace в поселок Ени Рамана. Участок достаточно оживленный – здесь проходят десятки автобусных маршрутов в направлении от станции метро «Кероглу» к бакинским поселкам. Можно себе представить, какими эпитетами награждают этот путь водители автобусов, которым в день по несколько раз приходится преодолевать залитые водой рытвины, вспученный и разбитый вконец асфальт и другие препятствия.
На этой же дороге вынуждены месить грязь, чтобы попасть в школу, а потом домой ученики средней школы села Гаралар оккупированного Губадлинского района, проживающие ныне в Сураханском районе.
Судя по фотографиям, дороги там вовсе нет, а грязь доходит до колен пешеходов. Островки асфальта остались только на проезжей части, на так называемых тротуарах. Вот и приходится детям, рискуя попасть под колеса большегрузных автомобилей, перебежками передвигаться непосредственно по трассе.
Местные жители напоминают, что в прошлом году правительство страны за десятки миллионов манатов приобрело в Турции автобусы, стоимость каждого из которых 100 тысяч манатов. На маршруте №160, проходящем по сураханскому участку, задействованы именно такие. Нет сомнений, что, поработав на дороге, где вполне можно устраивать автосоревнования по умению ездить по бездорожью, эти замечательные новые машины скоро выйдут из строя.
Между тем описанная дорога несколько лет назад была якобы капитально отремонтирована. Но весь ремонт заключался в том, что на скорую руку, без всяких подготовительных работ заменили асфальтовое покрытие, причем на гораздо более некачественное. Тротуаров ремонт не коснулся, а о пешеходных переходах вообще забыли. И теперь после дождей на обочинах образуется болото, жидкая грязь из которого вытекает на дорожное полотно, разрушая его. Причем смесь глины, песка и разных компонентов размытого покрытия такая, что работники автомойки с трудом очищают ее с автомобилей.
А в последнее время дорога полностью разрушилась, от асфальта вообще ничего не осталось, так как на протяжении нескольких месяцев здесь курсируют многотонные грузовики, перевозящие землю, загрязненную мазутом.
«Эта замазученная земля вываливается из кузовов и смешивается с грязью, что делает дорогу совсем негодной для передвижения и машин, и людей. Мазут теперь и на колесах, и на нашей обуви», - возмущается один из местных жителей.
Ну а внутрипоселковые дороги в Бюльбюля и других населенных пунктах района в еще худшем состоянии. Хотя, казалось бы, куда еще хуже. Несмотря на десятки, а то и сотни жалоб жителей поселка в Исполнительную власть Сураханского района и другие инстанции, дорожной проблемой чиновники, похоже, не очень-то озабочены. В прошлом году дело дошло до того, что жители в знак протеста перекрыли главную дорогу поселка. Но и это не помогло…
Напомним, что на днях haqqin.az уже поднимал проблему внутрипоселковых дорог в бакинских пригородах и селах. Выяснилось, что их восстановлением и ремонтом теперь будет заниматься Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Новость обнадеживающая, но пока никак в реальности не проявившаяся. Во всяком случае население жилмассива С.Алиева пока не заметило никаких признаков внимания к их дорогам.