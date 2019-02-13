Гюльнар Алиева 17:47

Жители Сураханского района прислали в редакцию haqqin.az фото, свидетельствующее о все еще ужасающем состоянии здешних дорог, в частности на подъезде к жилмассиву С.Алиева поселка Бюльбюля. По сути, то что запечатлено на фото, и дорогой-то не назовешь… Речь идет о трассе, которая идет от круга Buta Palace в поселок Ени Рамана. Участок достаточно оживленный – здесь проходят десятки автобусных маршрутов в направлении от станции метро «Кероглу» к бакинским поселкам. Можно себе представить, какими эпитетами награждают этот путь водители автобусов, которым в день по несколько раз приходится преодолевать залитые водой рытвины, вспученный и разбитый вконец асфальт и другие препятствия.

На этой же дороге вынуждены месить грязь, чтобы попасть в школу, а потом домой ученики средней школы села Гаралар оккупированного Губадлинского района, проживающие ныне в Сураханском районе. Судя по фотографиям, дороги там вовсе нет, а грязь доходит до колен пешеходов. Островки асфальта остались только на проезжей части, на так называемых тротуарах. Вот и приходится детям, рискуя попасть под колеса большегрузных автомобилей, перебежками передвигаться непосредственно по трассе. Местные жители напоминают, что в прошлом году правительство страны за десятки миллионов манатов приобрело в Турции автобусы, стоимость каждого из которых 100 тысяч манатов. На маршруте №160, проходящем по сураханскому участку, задействованы именно такие. Нет сомнений, что, поработав на дороге, где вполне можно устраивать автосоревнования по умению ездить по бездорожью, эти замечательные новые машины скоро выйдут из строя.