Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

По итогам позапрошлого месяца Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче «черного золота», переместившись на второе место после США, крупнейшего в мире нефтедобытчика.

Как следует из обзора организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), в декабре 2018 года Соединенные Штаты — мировые лидеры — добывали в среднем 11,658 млн баррелей нефти в сутки. Россия с показателем в 10,738 млн баррелей заняла второе место, а Саудовская Аравия опустилась на третью строчку мирового рейтинга (10,643 млн баррелей в сутки), сообщает РИА Новости.

Тем временем, напоминают эксперты ITI Capital, на прошлой неделе ОПЕК «ухудшил прогноз по увеличению спроса на нефть и повысил оценку прироста добычи вне картеля». Так, прирост спроса на нефть в нынешнем году составит 1,24 млн баррелей в сутки (минус 0,05 млн баррелей относительно прогноза в прошлом месяце), а увеличение добычи вне ОПЕК оценивается в 2,18 млн баррелей в сутки (плюс 0,08 млн баррелей) в связи с увеличением ожидаемой добычи США в Мексиканском заливе.

При этом, указывают аналитики в своем обзоре, Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году — с 12,1 млн баррелей в сутки до 12,4 млн баррелей в сутки.