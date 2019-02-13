Отношения Польши и Израиля резко ухудшаются

Согласно информации, министр транспорта и разведки Исраэль Кац, назначенный исполняющим обязанности министра иностранных дел, сказал, цитируя известное высказывание Ицхака Шамира, семья которого осталась в Польше, где и погибла в годы Холокоста: "Многие поляки сотрудничали с нацистами... Поляки впитывают антисемитизм с молоком матери".

Министерство иностранных дел Польши выразило возмущение в связи с заявлением исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца в интервью газете "Исраэль а-Йом" и сайту i24News, пишет NEWSru.co.il.

При этом Кац отметил, что и сам он сын переживших Холокост (родители министра родом из Латвии и Румынии).

Польский посол в Израиле Марек Магировски заявил, что "новый министр иностранных дел Израиля процитировал позорное и расистское заявление, которое совершенно неприемлемо". В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцки назвал заявление Каца "антипольским расизмом".

Сегодня же посол Израиля в Варшаве Анна Азари была вызвана в МИД Польши для дачи объяснений после заявления Исраэля Каца.

Напомним, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уведомил главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, что он не приедет на саммит "Вышеградской четверки" в Иерусалим. Варшава приняла данное решение после скандала вокруг высказывания Нетаньяху о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Холокоста.

Канцелярия премьер-министра Израиля на следующий день заявила, что слова Нетаньяху были процитированы неверно: "На брифинге премьер-министр говорил о поляках, а не о польском народе или о Польше как стране. Его слова были процитированы неверно и искажены в сообщениях прессы, однако затем цитата была исправлена журналистом, который первым допустил неточность".