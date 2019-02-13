Эрдоган: Турция не поддастся на дешевые доводы и продолжит операцию в Сирии

Анкара не поддастся на дешевые доводы стран, которые выступают против новой операции Турции на северо-востоке Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Бурдур. Трансляцию вел телеканал NTV.

"Страны, расположенные за тысячи километров от нашего региона, считают себя вправе проводить в Сирии операции под предлогом защиты своей национальной безопасности, и они же выступают против наших шагов по нейтрализации террористов у турецко-сирийской границы протяженностью в 911 километров. Мы не поддадимся на эти дешевые доводы и нанесем мощный удар по террористам если не сегодня, то завтра", - сказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган обвинил США в том, что они поставили через Ирак в Сирию 22-23 тысячи грузовиков с оружием и военной техникой для курдских боевиков: "А нам это оружие США не хотят продавать за деньги. Что это за союзники по НАТО?".

Турецкий лидер вновь призвал США к скорейшей реализации турецко-американского соглашения по сирийскому Манбиджу о выводе курдских формирований: "Этот район должен быть освобожден от террористов, управление следует передать местным жителям".