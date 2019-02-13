Али Гасанов отвечает Али Керимли: «Когда-то вы обещали покрыть все дороги в Азербайджане золотом»

Общенациональный лидер Гейдар Алиев и его политический преемник президент Ильхам Алиев всегда видели политический плюрализм и многопартийную систему как принцип демократического развития Азербайджана. Они старались, чтобы механизмы общественного и политического оппонентства всегда были в рабочем состоянии, и желали наличия идеологически политической палитры. Об этом пишет помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своей статье «Миссия оппозиционерства и национальные интересы Азербайджана», опубликованной на его странице в Facebook.

Али Гасанов отметил, что изучение различных взглядов в обществе и оценивание альтернативных идей важно как с точки зрения рационального управления, так и для того, чтобы находящаяся у власти команда была всегда готова к политической конкуренции.

Вместе с тем, Али Гасанов отмечает наличие политических групп, которые не считаясь с общими стратегическими интересами вступают в оппонентство с государством и государственностью. Одной из основных таких политических групп Али Гасанов называет Али Керимли и его окружение.

«В настоящее время эта группа своей противоречащей национальным ценностям риторикой выбрала путь по очернению реформ, которые проводятся в Азербайджане», - пишет Али Гасанов.

Помощник президента отметил, что азербайджанское общество прекрасно видит, что все периодически возникавшие в оппозиционном лагере «форматы объединения» носили сезонный характер.

«В своем интервью Али Керимли задает вопрос: «Что сделал Ильхам Алиев для азербайджанского народа и государства, за время своего президентства? На этот вопрос отвечу я. И не субъективными выводами для манипулирования общественным мнением, как это делает Али Керимли и его окружение, а основываясь на реальные факты», - пишет Али Гасанов.

По его словам, одной из целей, которые поставил в 2003 году президент Ильхам Алиев было обеспечение развития регионов и сокращения социально-экономических и культурных различий между провинцией и столицей. За последние 15 лет регионы Азербайджана стремительно развивались, была создана современная инфраструктура. В городах страны были построены современные культурные и молодежные центры, школы, десятки олимпийских комплексов, музеев и т.д. По всей стране были решены проблемы с постоянной подачей света, воды и газа.

Али Гасанов также осудил Али Керимли и его окружение за популистские лозунги.

«К примеру, азербайджанское государство знает, что сегодня оно в силах выплатить более 12 тысячам семей шехидов компенсацию в размере 11 тысяч манатов и предпринимает соответствующие шаги. А когда Али Керимли устроил дешевое шоу вокруг списания кредитных долгов населения, хотя бы считал общую сумму долгов 500 тысяч человек перед банками? Может ли государство сегодня взять на себя такой груз? Политик хоть немного должен быть реалистом и не обманывать общественность популистскими заявлениями во имя собственных целей. В целом, сами эти цифры тоже спорные и специалисты говорят о меньшем количестве. Но хочу сказать, что азербайджанское государство изучает эту проблему и без Али Керимли. И если в будущем финансовое состояние государства позволит, будут приняты соответствующие решения и по вопросу кредитов», - сказал Али Гасанов.

Помощник президента добавил, что азербайджанский народ хорошо помнит тех, кто в начале 90-х обманул его, обещая покрыть все дороги в Азербайджане золотом, и поэтому больше не верит им.

Али Гасанов добавил, что непримиримая борьба против коррупции и обеспечение прозрачности, которую ведет президент Ильхам Алиев, невыгодны для Али Керимли и его окружения. Они теряют цели для очередных своих нападок и больше не могут никого обмануть.

«Когда они не знают, что сказать, то выступают с расистскими лозунгами. К примеру, они утверждают, что приезд арабских туристов в Азербайджан принижает наш народ. Но почему? Что плохого в том, что в 2018 году Азербайджан посетили около трех миллионов туристов, которые суммарно потратили здесь свыше двух миллиардов долларов?», - пишет Али Гасанов.

Помощник президента также отметил социальные программы, которые реализовывало правительство за последние годы.

«Я не буду углубляться в статистику и приведу лишь некоторые цифры. С 1997 по 2018 год государство предоставило инвалидам карабахской войны и семьям шехидов 6654 квартиры. Только в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было представлено 626 квартир, а в 2019 году планируется выдать еще 800 квартир. С 1997 года инвалидам войны было выдано 6144 автомобиля. В 2018 году, первым указом Ильхама Алиева после избрания президентом была выдача компенсаций семьям шехидов в размере 11 тысяч мантов. Этот указ охватит 12 268 наследников шехидов, а на его реализацию будет потрачено 135 миллионов манатов», - сказал он.