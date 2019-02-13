В Грузии не служивших в армии мужчин не будут брать на госслужбу

Власти Грузии подготовили проект закона о запрете принимать на государственную службу мужчин, не прошедших обязательную срочную военную службу. В обнародованной сопроводительной записке к законопроекту говорится, что инициатива направлена на "совершенствование военного призыва и военной мобилизации", пишет Интерфакс.

Со своей стороны экс-министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин сказал журналистам, что принятие такого закона не повысит боеспособность грузинской армии: "Это очень плохая идея, так как в Грузии в этой связи возрастет безработица. Если парламент утвердит законопроект, эти изменения никак не повысят боеспособность армии, но большой урон будет нанесен государственным институтам".

Правительство Грузии в 2013 году заявило о создании малочисленной профессиональной армии, однако недавно из-за неспособности выполнить поставленную цель отказалось от этой военной доктрины и вновь ввело обязательную срочную военную службу и систему резерва, отметил экс-министр.