В Саудовской Аравии выпал снег Фото; Видео
На севере Саудовской Аравии в районе Джебель-эль-Лауза выпал снег. Местные жители уже оборудовали пункты сдачи в аренду санок и самодельных лыж, сообщает ТАСС.
В частности, на фотографиях в соцсетях видно, как бедуины в традиционных длинных рубашках (галабеях), завернувшись в головной платок (куфия), скатываются по склонам на самодельных "ледянках" и даже устраивают соревнования.
Подобная ситуация в районе Джебель аль-Лауза, расположенном в провинции Табук на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря, повторяется уже второй год.
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فيه قنوات الظاهر توهم طالعين من سراديبهم، وشارين لهم جولات كمرا😂 وشافوا أمطار السعودية وتوقعوا أنها أول مرة تنزل في التاريخ هالسنه لذلك قاعدين ينشروا كل مطر يشوفوه عندنا وبعناوين تهول من الأمر ،وأن هالمطر ظاهره 😂 يالله من غلاظة عقولهم هم، وبعض الشعوب اللي صدقوهم تخيلوا وش يقولون؟ تعاليقهم كلها تحمل الحقد +الغل +الجهل!! اللي يقول عذاب وعقاب !، واللي يقول انه لأمر عظيم أن يسقط المطر على صحراء الربع الخالي والمطر اللي يعلقوا عليه كان بالرياض 😂 واللي يقول وأن الأرض تتهيأ لشيء عظيم، وأن هلاك السعوديين قرب، وصاروا يهددوننا في التعليقات بالقتل والتقطيع والتنكيل ومن دناءة بعضهم ، وضعف نفسه صاروا يقسموا بأن يقطعونا بأسنانهم 😂 لأن باعتقادهم انهم جنود المهدي، والصحيح انهم جنود الأعور الدجال بسبب جهالتهم معقوله يعني هالشعوب وخصوصا شعوب .... كانوا يتوقعوا أن السعودية كلها التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني كم2 . . صحراء الربع الخالي؟ .أو كانوا يتوقعوا أن المطر لا ينزل بالسعودية طول هالقرون؟ طيب أجل اشلون عشنا وعاشت المواشي والحيوانات والمراعي؟ . . . .تخيلوا كانوا يغضبوا من السعوديين اللي يذكروا الله أثناء تصوريهم، وكانوا ينكروا ليه السعودي فرحان ويقول ماشاءالله؟ للأسف شعوب تؤمن بالطيره !! . . . . . قاتل الله الجهل فهو يفعل بصاحبة مالا يفعله العدو بعدوه . . . . طبعاً هالفيديو من #سدير شمال #الرياض . . . . @lavender_njd_ksa . . . . . . . . . . .#السعوديه_البلد_القاره🇸🇦#امطار_السعوديه .#تطبيع_تركيا_مع_اسرائيل . .#المملكةالعربيةالسعودية . #غزة #حيفا #حماس #رام_الله .#تنظيم_الحمدين .#ابو_غريب #الحوثيين .#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه #خاشقجي #MBS #الكويت #عمان #قطر #السودان #لبنان #فلسطين #سوريا#الاردن#الجزائر #تونس #موريتانيا #كردستان #المغرب #ليبيا #السودان