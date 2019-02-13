Песков рассказал о возможности построить карьеру в турецкой газете

Пресс-секретарь президента РФ Владиимра Путина - Дмитрий Песков рассматривал возможность работы журналистом в турецкой газете. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью газете Hurriyet.

Речь идет о московском офисе газеты Milliyet. Песков учился в Институте стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Пресс-секретарь признался, что изначально хотел учить арабский, но такую возможность ему не предоставили. Тогда он начал изучать турецкий язык и в итоге полюбил Турцию.

«В московском офисе газеты Milliyet работал мой друг Дженк Башламыш. Я был заинтересован в информации и знании», — заявил Песков в интервью, отметив, что регулярно читает Hurriyet, Sabah и Cumhuriyet. Это помогает ему не забыть турецкий язык.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, периодически он и сейчас разговаривает на турецком, когда в Москву из Турции приезжают друзья.