По словам Чемезова, судно, которое перевозило ракеты, попало в шторм. «Вынуждены были уничтожить», — описал Чемезов судьбу ракет, добавив, что сейчас в России производят новые ракеты для Китая на замену уничтоженным. Если бы аварии не было, то поставка уже была бы завершена, уточнил глава Ростеха.

Контракт на поставку Китаю не менее шести дивизионов ЗРК С-400 превышает $3 млрд. О начале поставок было объявлено 18 января прошлого года. Буквально на следующий день выяснилось, что судно с комплектующими для ЗРК, вышедшее из порта Усть-Луга в Ленобласти, попало в сильный шторм в Ла-Манше, крепления груза не выдержали, часть оборудования получила серьезные повреждения. Капитан принял решение вернуться в Россию.