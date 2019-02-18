В связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями в Баку и с целью обеспечения безопасности движения на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт допустимая скорость снижена на 20 километров в час, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Водителям рекомендуется соблюдать допустимую скорость и учитывать метеорологические факторы.

«Просим пассажиров, ожидающих автобусы на остановках, быть внимательными. Также просьба к пассажирам на территории Центра транспортного обмена не выходить на проезжую часть, садиться и сходить только на автобусных остановках», - говорится в сообщении.