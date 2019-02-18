Одна из жительниц города, студентка, попросила главу государства дать указание о переселении вынужденных переселенцев из общежитий Сумгаитского государственного университета, городского колледжа и размещении в них студентов вуза.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Сумгаит ознакомился с созданными на Приморском бульваре условиями и побеседовал с жителями города, сообщает АзерТАдж.

Как отметил Ильхам Алиев, «в Сумгаите размещены около 14 тысяч семей вынужденных переселенцев, постепенно все эти семьи будут переселены в новые дома. А общежития вузов, в которых они сейчас временно проживают, будут отремонтированы и переданы студентам».

«Сумгаит стал современным индустриальным центром, на действующих здесь предприятиях работой обеспечены тысячи человек. Сегодня состоялось открытие нового современного полиэтиленового завода, предприятия, которое создаст примерно 500 рабочих мест... Недавно мы также открыли завод по производству азотных удобрений. Там работой также обеспечены 500 человек», - сказал глава государства.

«Сумгаит является вторым после Баку крупным промышленным городом на Южном Кавказе. С другой стороны, посмотрите, насколько сегодня улучшилось экологическое состояние города. Все новые предприятия отвечают самым высоким экологическим стандартам.

Решены вопросы с газификацией, вопросы, связанные с питьевой водой, электроэнергией. Мы построили здесь большую электростанцию, полностью обеспечивающую Сумгаит... Всю эту работу мы выполняем, чтобы граждане жили еще лучше.

Повышение сейчас минимальной зарплаты, минимальной пенсии, пособий для семей шехидов, стипендий – почему все это стало возможным? Потому что проведены очень серьезные реформы, и мы получаем дополнительные доходы. А куда мы в первую очередь должны были направить эти доходы? Именно на решение социальных вопросов. Поэтому эта политика будет продолжена, повышение зарплат, пенсий будет предусматриваться и дальше, чтобы граждане жили еще лучше, чтобы дети росли в лучших условиях, стали достойными сыновьями и дочерями нашей Родины, чтобы наша страна постоянно шла вперед, развивалась, усиливалась», - сказал глава государства.