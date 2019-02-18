В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Хидаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Табриза Абдулгамидова и 16 других лиц, сообщает собственный корреспондент haqqin.az .

На очередном заседании под председательством судьи Фаика Ганиева показания дал обвиняемый Наваи Ширинов, заявивший, что познакомился с Дуньямином Халиловым в 2005 году в Загатале.

А в 2007 году, как утверждает подсудимый, Д.Халилов сообщил ему, что основал ООО Alfa Construction, которому Межбанк выделяет кредиты на строительство домов в Загатале, и предложил стать директором этой компании.

«На должности директора ООО я получал 300-600 манатов в месяц. Компания строила разные объекты. Потом стал работать и в компании Kənan İnşaat. На мое имя оформлялись кредиты. По указанию Дуньямина Халилова я подписывал кредитные договора, а деньги получал в Загатальском филиале Межбанка. Так продолжалось до 2010 года», - рассказал суду Ширинов.

Однако сколько раз и за какие именно суммы по кредитам расписывался, по словам Ширинова, он не помнит. «Сначала это было 300 тысяч манатов, потом – 450-800 тысяч. Кредитные договора приходили ко мне в готовой форме, я лишь подписывал их», - уверял Наваи Ширинов.

Отвечая на вопросы сторон процесса, подсудимый уточнил, что основная его работа заключалась в подписании разных документов, решением проблем, связанных со строительством в Загатале, а также встречей и сопровождением, которые приезжали в регион удостовериться в производстве работ.

«В Межбанке на мое имя оформлены кредиты на 23 миллиона 53 тысячи манатов. Я не согласен с обвинением в том, что суммы кредита раздуты. В обвинительном заключении отмечено, что это на 2 миллиона больше, чем требовалось на строительство и что эти средства я якобы присвоил. Это не так, и возвращать эти деньги даже не подумаю», - заявил Ширинов.

Отвечая на вопрос судьи, где он подписывал документы, Наваи Ширинов отметил, что их ему привозили водители рейсовых автобусов, он ставил под ними свою подпись и отправлял обратно в Баку.

Судья: «Такие внушительные суммы переводились, на всех документах ваша подпись, а вы здесь наивность перед нами разыгрываете. Был построен огромный комплекс, подрядчиком была ваша компания, а вы говорите, что документы вам посылали рейсовым автобусом.

Ширинов: «Если бы я не подписывал эти документы, их подписал бы кто-то другой. Из Баку приезжали, проверяли нас».

Из слов подсудимого следует, что его трижды вызывали в Следственное управление Минналогов, где он подписал все предложенные ему акты.

На вопрос судьи, чьей идеей было брать кредиты в Межбанке, Ширинов ответил, что всеми делами заправлял лично Дуньямин Халилов, без ведома которого не делалось ничего. Подсудимый еще раз повторил, что подписывал документы по указанию Халилова.

Затем показания дал обвиняемый Джамал Гасанов.

«В 2004 году я оказался без работы, и так как с 90-х годов знал Джахангира Гаджиева, то позвонил ему и попросил помочь с трудоустройством. В это время Дуньямин Халилов был главой ООО General Construction. А в 2006 году, после того как его избрали депутатом Милли Меджлиса, директором этой компании стал я. Как руководитель компании я принимал участие в деловых переговорах с местными и зарубежными партнерами. Основными моими обязанностями было приобретение материалов, решение таможенных вопросов, контроль за работой сотрудников. В финансовые и кадровые вопросы я не вмешивался», - заявил подсудимый.

Виновным в предъявленных обвинениях, в том числе в присвоении 8 миллионов манатов, Джамал Гасановов себя не признает.

«Куда и как тратятся деньги, я не знал, был вне этого процесса. Знаю только, что никаких денег не присваивал и ни в чем не виноват. Должность директора компании занимал формально», - заявил обвиняемый.

Затем показания дал обвиняемый Салахаддин Гадиров.

Он сказал, что, будучи по специальности инженером, в 2003 году встретился с Дуньямином Халиловым по поводу устройства на работу.

«Начал работать в General Construction сначала советником, потом стал менеджером, а затем стал директором департамента строительства», - перечислил свои должности обвиняемый.

В 2004 году С.Гадирова по указанию Д.Халилова назначили на должность директора ООО Aygün İnşaat. Однако, по его словам, он ничего не делал в качестве директора этой компании, у него не было ни печати, ни штампов этого ООО.

«Дуньямин Халилов вызвал меня и сообщил, что меня назначают директором компании. Мне показали какой-то договор. В кабинете вместе с Д.Халиловым находился и юрист компании Али Ахундов. Халилов утверждал, что, подписывая эту бумагу, я ничем не рискую. И я поставил свою подпись не глядя», - сказал С.Гадиров.

По его словам, лишь в 2015 году во время следствия он узнал, что за документ, составленный на английском языке, он тогда подписал.

«Договор был написан по-английски. Английского языка я не знаю, однако все подписывал. Халилов уверял, что беспокоится ни о чем не нужно. Когда в 2015 году меня привлекли к следствию, я пошел к Д.Халилову, и он снова утверждал, что для беспокойства нет причин», - подчеркнул подсудимый.

Подсудимый Салахаддин Гадиров, обвиняемый в присвоении 27 миллионов 800 тысяч евро, рассказал, что в 2007 году попал в Загатале в автомобильную аварию и полученные тогда травмы до сих пор дают о себе знать.

«Мне два раза делали операцию на сердце. Когда мне домой привозили документы на подпись, я был еще в тяжелом состоянии. Дуньямин Халилов уверял, что деньги, за которые я расписался, будут направлены на реализацию проекта в Дубае. Виновным себя не признаю. Я ни в банке никогда не бывал, ни за рубеж не выезжал. Просто подписывал документы компании, владельцем которой не был. Куда тратились эти деньги, понятия не имею», - уверял С.Гадиров.

После этих показаний этих подсудимых был объявлен перерыв до следующего заседания суда.