Грузинский министр спас иранку и стал героем соцсетей

Несколько недель назад Сергеенко возвращался в Грузию с саммита Всемирной организации здравоохранения, когда женщина, также летевшая в этом самолете рейсом Женева-Стамбул, почувствовала себя плохо. Сергеенко оказал ей медицинскую помощь и в течение всего полета лично контролировал ее состояние, передает "Новости-Грузия".

Пациенткой грузинского министра оказалась гражданка Ирана, вместе с мужем и детьми проживающая в Женеве. Женщина поблагодарила министра в письме, отправленном на его имя: "Уважаемый господин Сергеенко, пишу вам, чтобы передать вам искреннюю благодарность за ту помощь, которую вы оказали мне... Вы подарили мне жизнь! Еще раз благодарю вас за помощь..."