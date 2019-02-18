Рамзан Кадыров рассказал, почему передал полномочия премьеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 11 по 16 февраля передал управление регионом премьеру Муслиму Хучиеву. По его словам, во время двухдневной инспекционной поездки в высокогорье из-за снегопада и сильного ветра он немного простудился, у него поднялась температура и начался грипп, пишет Интерфакс.

"На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому, согласно статье 76 Конституции Чеченской Республики, временно поручил исполнение обязанностей Чечни председателю правительства Муслиму Хучиеву", - сказал Кадыров.

По словам Кадырова, так как его организм крепок, то капельницы понадобилось делать всего два дня. Глава Чечни посоветовал всем заниматься спортом, чтобы быстро справляться с заболеваниями.