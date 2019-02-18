Эр-Рияд опроверг слухи о покупке кронпринцем «Манчестер Юнайтед»

В Саудовской Аравии опровергли сообщения СМИ о том, что наследный принц Мухаммед бен Салман заинтересован в приобретении английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«Сообщения о том, что его королевское высочество наследный принц Мухаммед бен Салман намерен купить «Манчестер Юнайтед» – абсолютная ложь», - написал в твиттер министр информации Саудовской Аравии Турки Аль-Шаббана.

При этом он подчеркнул, что руководство английского клуба вело переговоры по поводу спонсорства с государственным инвестиционным фондом страны. «Однако сделка не состоялась», - сказал министр.

Напомним, ранее газета The Sun сообщала, что наследный принц Саудовской Аравии намерен стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед». Он хочет купить футбольную команду за 3,8 млрд фунтов стерлингов до начала нового сезона. Сейчас владельцами МЮ являются американские бизнесмены Глейзеры, которые не планировали его продавать.