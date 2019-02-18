Эмираты закупились оружием на рекордную сумму

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во второй день международной оборонной выставки IDEX 2019, проходящей в Абу-Даби, закупили вооружения и военной техники на сумму более 7 млрд дирхамов ($1,9 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет.

"С иностранными компаниями было заключено соглашений на 5,87 млрд дирхамов ($1,54 млрд), а c эмиратскими - на 1,148 млрд дирхамов ($360 млн)", - сообщил бригадный генерал армии ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани.

Крупнейшим контрактом стала закупка у американской компании Raytheon пусковых установок зенитной ракетной системы Patriot на 5,729 млрд дирхамов ($1,5 млрд).