Трамп объявил о смерти социализма в Венесуэле

Социализм в Венесуэле умирает, свобода и демократия возрождаются, сказал президент США Дональд Трамп, выступая в Международном университете штата Флорида в Майами, пишет ТАСС.

"Мы здесь, чтобы объявить, что грядет новый день в Латинской Америке... В Венесуэле и по всему Западному полушарию умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия", - отметил Трамп.

"Народ Венесуэлы выступает за свободу и демократию, и Соединенные Штаты стоят на их стороне", - добавил глава американского государства, выступая перед представителями венесуэльской диаспоры в США.

Первая леди Меланья Трамп, чье выступление было перед этим, отметила, что США "молятся о том, чтобы как можно быстрее народ Венесуэлы освободился".