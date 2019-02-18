Эльмир Алиев, отдел спорта 02:44

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила пути отбора в Турнир претендентов 2020 года, в котором сыграют восемь гроссмейстеров. Победитель Турнира получит право бросить вызов норвежцу Магнусу Карлсену в борьбе за чемпионскую корону. Азербайджанских любителей шахмат в первую очередь интересует, удастся ли кому-либо из наших шахматистов пробиться в Турнир претендентов. Напомним, в 2018 году в нем участвовал Шахрияр Мамедъяров, до последнего сохранявший шансы на первое место. Сможет ли Шахрияр, по-прежнему являющийся сильнейшим шахматистом Азербайджана, вновь оказаться в восьмерке соискателей? Или, быть может, туда пробьется второй номер Азербайджана Теймур Раджабов?

Итак, как же можно будет попасть на Турнир претендентов? Начнем с того, что место в соревновании гарантировано участнику предыдущего матча за чемпионскую корону – американцу Фабиано Каруане. Еще две путевки будут разыграны по итогам Кубка мира, который пройдет с 10 сентября по 4 октября в Ханты-Мансийске. При этом чемпион мира Карлсен уже объявил, что планирует сыграть на Кубке мира. Поэтому если норвежец выйдет в финал, то попасть в Турнир претендентов можно будет и с 3-го места. А если в финале сыграют Карлсен и Каруана, то и 4-я позиция на Кубке мира гарантирует попадание в великолепную восьмерку. Право сыграть на Кубке мира, помимо Мамедъярова и Раджабова, могут завоевать и некоторые другие наши шахматисты. Два места в Турнире претендентов разыграют и участники турниров серии Гран-при, которые пройдут в Москве (16-30 мая), Юрмале (11-25 июля), Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). В соревнованиях Гран-при сыграют 24 шахматиста. Азербайджан представят Шахрияр и Теймур.

Впервые турниры Гран-при пройдут по нокаут-системе, иначе говоря - по системе плей-офф. В каждом из этапов примут участие по 16 гроссмейстеров. Победитель каждого турнира получит 8 очков, финалист – 5, полуфиналисты – по 3, четвертьфиналисты – по 1. При этом шахматисты будут получать по 1 дополнительному очку за каждый матч, который они выиграли, не доводя до тай-брейка, то есть по итогам двух классических партий. Одну путевку в Турнир претендентов получит победитель соревнования Grand Swiss, который пройдет на острове Мэн с 7 по 21 октября. Здесь будет больше ста участников, которые будут отбираться по рейтингу и по спортивным квотам. Grand Swiss пройдет по швейцарской системе в 11 туров. Это шанс пробиться в Турнир претендентов для очень большого количества шахматистов. Еще одно место в Турнире претендентов получит лучший шахматист по среднегодовому рейтингу с февраля 2019 года по январь 2020 года. Напомним, что Шахрияр Мамедъяров сейчас занимает 5-е место в рейтинге, уступая, помимо Карлсена и Каруаны, еще и Дин Лижэню (Китай) и Анишу Гири (Голландия).