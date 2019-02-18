Министерство налогов Азербайджана готовит налоговую амнистию. Как заявил министр Микаил Джаббаров, министерство в настоящее время уже рассматривает вопрос введения налоговой амнистии капитала. Рабочие обсуждения по данному вопросу уже были проведены, и налоговики уже осознают, к каким положительным и отрицательным последствиям это может привести. Поэтому м инистерство сегодня изучает зарубежный опыт по внедрению налоговой амнистии. Причем, изучает не только успешный, но и неудачный опыт других стран.

По словам, министра труда и соцзащиты населения Сахиля Бабаева , только за январь текущего года было заключено примерно 20 тысяч новых трудовых договоров. В целом же увеличение минимальной зарплаты, применение льгот в частном секторе, расширение охвата системы занятости и применение других инструментов, в том числе и налоговых, играют важную роль, как в легализации рынка труда, так и увеличении числа трудовых контрактов.

Можно было бы возразить главе AMCHAM, что в стране и так проводятся глубокие реформы в налоговой сфере, направленные в основном на создание более благоприятной почвы для деятельности бизнеса. В частности, в 2017 году уже была внедрена и налоговая амнистия, которая тогда сильно помогла предпринимателям. А амнистия действительно была масштабная. Экономика Азербайджана только восстанавливалась после глубокого кризиса, приведшего к сильной инфляции и девальвации маната. Но, несмотря на все эти факторы, амнистия предусматривала списание процентов, начисленных за неуплату долга, и списание части финансовых санкций. Она затронула долги свыше 40 тысяч предпринимателей на сумму в более чем 600 млн. манатов. Но возражений не последовало, реформы продолжаются, а налоговые амнистии - их составная часть. В целом нынешний форум как бы подвел итоги уже осуществленных реформ и обсудил дальнейшие их перспективы. В качестве позитивного момента можно отметить, что изменения в налоговый кодекс уже сказались на увеличении числа заключаемых трудовых договоров.

С предложением внедрить налоговую амнистию на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие" выступил президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AMCHAM) Нуран Керимов. По его мнению, это внесло бы значительный вклад, в частности, в вопрос регистрации предприятий и раскрытия активов. В то же время, он предлагает перейти на международные стандарты бухгалтерского учета, пересмотреть правила ведения учета и перевести этот процесс в цифровую плоскость. Ну, а об международных стандартах бухгалтерского учета и необходимости пересмотра правила ведения учета говорится давно, немало в этой сфере и делается. А что касается налоговой амнистии…

В то же время некоторые налоговые уступки и льготы показались отдельным недобросовестным предпринимателям хорошим поводом для уклонения от налогов. Но министерство, как отметил Джаббаров, не пересмотрело свои приоритеты, и борьба с теневой экономикой продолжает оставаться основным направлением его деятельности. Есть уже и положительные результаты в данном направлении, в частности об этом свидетельствуют цифры, которые помогут сформулировать соответствующее мнение.

Так, в прошлом году в результате налоговых контрольных мер было выявлено сокрытие налогов на сумму 930 млн. манатов со стороны крупных торговых объектов. Еще 122 млн. манатов пытались скрыть от налогов сетевые маркеты, а 230 млн. манатов - частные клиники. Обратите внимание, только по трем, а по существу двум (торговля и частные клиники), видам предпринимательской деятельности годовой объем уклонения от налогов составил почти 1,3 млрд. манатов. А ведь в прошлом году количество выездных проверок было сильно сокращено и они охватили всего 0,4% активных налогоплательщиков.

Но даже такая сумма сокрытия не дает основания для Минналогов увеличивать налоговые проверки, наоборот, ведомство намерено и далее сокращать и совершенствовать систему. Министерство продолжит развитие налогового аудита, и проверки будут проводиться с применением новейших технологий.

Сокрытие системы учета создавало благоприятные условия для нестабильности рынка и негативных явлений, но в решении этой проблемы достигнут значительный прогресс, и эта работа продолжается. Время для восстановления системы учета предпринимателям было дано, поэтому против нарушителей предпринимаются меры в рамках налогового законодательства. И новый налоговый подход предотвратит недобросовестную конкуренцию.

В вопросе реформ у правительства имелись два сценария: увеличение поступлений за счет повышения налогового бремени и снижение налогового бремени для обеспечения выхода бизнес-структур из тени. Азербайджан избрал второй путь, и отступать не собирается.

Более того, президент Ильхам Алиев дал поручения по началу перехода к применению дифференцированной ставке налога на добавленную стоимость (НДС). И этот процесс уже начался. Сложность его заключается в том, что в первую очередь надо обеспечить рост добровольной уплаты налогов и очень осторожно отнестись к вопросу дифференциации ставок по НДС. Ведь применение подобного механизма будет означать сокращение налогооблагаемой базы и потребует дополнительных средств. Поэтому возможные негативные последствия от применения дифференцированной ставки планируется ликвидировать за счет применения цифровых технологий.

Вот так, не массовые проверки объектов по случаю и без того, как было раньше. А сведение их к минимуму, но зато широкое применение цифровых технологий и других прогрессивных методов, эффективность которых намного выше, чем выколачивание из бизнеса спущенной сверху суммы. Видимо, не спроста менеджер Всемирного банка по Азербайджану Навид Хасан Нагви заявил, что 2015 год стал поворотным пунктом от нефтезависимой экономики в стране. Он признался, что отслеживает деятельность Минналогов, и понимает вызовы касательно прозрачности, с которыми налоговики сталкиваются. И даже порекомендовал руководству министерства осуществлять совместную деятельность с министерством труда и социальной защиты населения в условиях взаимного доверия с целью повышения динамики экономического роста в стране. Известно, что финансисты и банкиры – люди далекие от дипломатии, но Нагви прямо заявил, что «в Азербайджане есть большие возможности для увеличения доли налогов в ВВП. В прошлом году налоги составили 14% ВВП, и мы продолжим сотрудничество с правительством Азербайджана". Да, это не пустой комплимент, а признание первых результатов новой реформаторской политики…