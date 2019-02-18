В Индии грузовик наехал на свадебную процессию: много погибших

По меньшей мере 12 человек погибли, более 22-х получили тяжелые травмы после того, как грузовик наехал на свадебную процессию в северном индийском штате Раджастан, сообщает во вторник газета Times of India.

По информации издания, трагедия произошла на шоссе в округе Пратапгарх примерно в 400 километрах от столицы штата города Джайпура. Сразу после аварии водитель грузовика скрылся с места происшествия. Среди пострадавших присутствуют как взрослые, так и дети. Состояние многих оценивается как критическое, в связи с чем врачи опасаются, что число жертв со временем может существенно возрасти.

Был ли наезд совершен умышленно, пока неизвестно. Полиция ведет расследование случившегося.