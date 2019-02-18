В Италии арестованы родители экс-премьера

В Италии были допрошены и помещены под домашний арест родители бывшего премьер-министра Маттео Ренци – Тициано Ренци и Лаура Боволи, передает агентство Reuters.

Итальянские СМИ пишут, что родителей Ренци подозревают в том, что они мошенническим путем обанкротили принадлежащие им компании, использовав поддельные счета.

Сам Маттео Ренци заявляет, что юридическое преследование его родителей политически мотивировано.

"Люди, которые читали следственные документы, уверяют меня, что никогда не видели такой абсурдной и непропорциональной меры", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время, бывший премьер выразил надежду на итальянскую систему правосудия и скорейший справедливый суд.

Маттео Ренци занял пост премьер-министра Италии в феврале 2014 года. До того он в течение нескольких лет был мэром Флоренции. В декабре 2016-го ушел в отставку после того, как не получил общенациональной поддержки на референдуме по конституционной реформе.