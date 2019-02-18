На Трампа подали в суд 16 штатов
Против администрации американского президента Дональда Трампа подали иски 16 штатов США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.
Согласно имеющейся информации, обращение в суд произошло из-за декларации о чрезвычайном положении, которую Трамп решил использовать для получения $8 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе.
«Коалиция из 16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, в понедельник бросила вызов президенту Трампу в суде», — пишет издание.
Уточняется, что обратившиеся в суд считают, что президент не вправе перенаправлять денежные средства на возведение стены, передает Gazeta.