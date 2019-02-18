«Мы не хотим, чтобы сложилось монопольное положение и единственным поставщиком выступал Азербайджан. А хотим, чтобы Азербайджан был, но чтобы немного газа мы получали и из России. Наше население и наши компании получат от этого большую пользу. Появится минимальная конкуренция, и это скажется на ценах», — уверен чиновник.

По словам Кобулии, в процессе подписания соглашения с «Газпромом» будут учтены и такие вопросы, как энергетическая независимость и энергетическая безопасность. Тем не менее, по его мнению, если из России Грузия будет получать немного больше газа, на местном рынке будет усилена диверсификация.