Москва и Баку проведут очередную встречу по демаркации границ

Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится весной 2019 года. Об этом сообщил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы России с сопредельными государствами - участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков, передает ТАСС.

"Очередная встреча рабочей группы по демаркации азербайджано-российской границы пройдет весной текущего года. Процесс демаркации пройдет планово. Я рассчитываю, что мы сможем демаркировать границу достаточно быстро", - сказал он.

По словам Братчикова, российская сторона уже получила приглашение азербайджанских коллег провести заседание в Баку.

Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 км.