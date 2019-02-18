Российским военным запретили гаджеты и разговоры о службе

Помимо этого военным запретят рассказывать журналистам и писать в интернете об особенностях службы и о бывших сослуживцах и их родственниках.

Депутаты Государственной думы РФ приняли закон, который запрещает военным рассказывать о своей службе, иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет, пишет Интерфакс.

Запрещается распространять сведения об их деятельности или деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы.

Закон также устанавливает запрет на распространение информации о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооруженных сил РФ, в т.ч. информацию о дислокации или передислокации органов военного управления, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

Действие закона распространяется на всех военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

В пояснительной записке говорится, что анализ деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.