Брат Саргсяна вернул государству «награбленные миллионы»

Александр Саргсян – крупный предприниматель, экс-депутат парламента Армении.

Ранее армянские СМИ сообщали, что на счетах А.Саргсяна в одном из армянских банков нашли 30 миллионов долларов и наложили на них арест.

Брат экс-президента призывал снять арест, обещая часть суммы отдать государству. Недавно Саргсян, со слов Пашиняна, решил всю сумму вернуть в бюджет.

Отметим, что в июле 2018 года по решению следственного управления Службы национальной безопасности Армении имущество Александра Саргсяна было арестовано. Тогда же Никол Пашинян потребовал у Роберта Кочаряна и всех олигархов вернуть «награбленные средства» народу. В частности, он дал срок Александру Саргсяну добровольно вернуть в бюджет $30 миллионов.