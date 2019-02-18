В Индии в районе авиабазы Йелаханка, расположенной вблизи города Бангалор, произошло крушение двух самолетов авиационной пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран", сообщает агенство ANI.

Согласно информации, в районе Бангалора, что на юге Индии, проводились тренировочные полеты авиационной пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" в рамках подготовки к открытию крупнейшего авиасалона AeroIndia-2019. Во время полета два самолета потерпели крушение и рухнули на землю.

В результате крушения погиб один из пилотов. По сообщению телеканала NDTV, в двух самолетах находились три человека. Двое пилотов смогли катапультироваться, но получили травмы.

Пилотажная группа ВВС Индии "Сурья Киран" создана в 1996 году. Название с санскрита можно перевести как "Солнечные лучи". Группа летает на учебно–боевых машинах HJT-36 Sitara индийского производства. По другой информации, группа уже пересела на британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолет BAe Hawk Mk132.