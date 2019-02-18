Жена Пашиняна и министр обороны в тайном клубе Великобритании

В Армении под эгидой британского посольства действует неформальный клуб, членами которого являются представители армянского истеблишмента. Об этом ереванскому изданию «168 часов» заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Мы должны подчеркнуть, что по данным наших источников, ряд представителей нынешней армянской высокопоставленной элиты являются членами неформального клуба, действующего под эгидой посольства Великобритании. Кстати, вновь отмечу, что я ссылаюсь на источники, которым я могу доверять, и, по этой информации, в составе этого клуба – министр обороны Армении Давид Тоноян, супруга господина Пашиняна Анна Акопян и ряд влиятельных представителей нынешнего армянского истеблишмента», - сказал российский эксперт.

Он подчеркнул, что этот клуб показывает, что Армения может не рассматривать отношения с Россией в качестве стратегического направления своей дальнейшей политики. Игорь Коротченко заявил, что в связи с этим Россия будет оценивать качество отношений с Арменией только практическими действиями, а не словами.

«Здесь все будет зависеть от Еревана. Россия по-прежнему заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией. Однако попытки Еревана одновременно усесться на два стула не будут приняты в Москве», - сказал Игорь Коротченко.

В министерстве обороны Армении на просьбу СМИ прокомментировать заявления российского военного эксперта ответили: «у нас нет традиции комментировать заявления, которые противоречат здравому смыслу».