В Дагестане в Дербентском районе произошло боестолкновение с боевиками, введен режим контртеррористической операции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

По словам источника, сотрудники правоохранительных органов блокировали дом, где могут находиться члены так называемой спящей ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

"Боевики оказали сопротивление и открыли стрельбу по силовикам", - сказал источник.

В свою очередь РЕН ТВ сообщает, что в ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали террориста, который заблокировался в доме вместе с матерью и братом. Личность убитого установлена - это Сахиб Абакаров, 1996 года рождения.