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11 февраля в отношении бывшего председателя Службы государственной безопасности Узбекистана 53-летнего Ихтиёра Абдуллаева была избрана временная мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. В настоящее время Абдуллаев допрашивается в следственном изоляторе СГБ, сообщили «Озодлику» сотрудники данной структуры.

Ранее ряд узбекистанских СМИ сообщили о том, что Ихтиёр Абдуллаев, руководивший Службой государственной безопасности (СГБ) республики чуть больше года, покинул должность 8 февраля этого года. В сообщении отмечалось, что за последний год Абдуллаев пережил две сложные хирургические операции на шейном и поясничном отделах позвоночника, а также операцию на глаза. 11 февраля источники «Озодлика» в узбекском правительстве сообщили, что Ихтиёр Абдуллаев оказался фигурантом уголовного дела. По словам офицера СГБ, работавшего под руководством экс-главы спецслужб Узбекистана, показания против Ихтиёра Абдуллаева дает его свояк Алишер Эшанхаджаев, занимавший должность советника председателя данной структуры. Собеседник говорит, что в настоящее время Эшанхаджаев содержится в следственном изоляторе правоохранительных органов.

Чиновник, приближенный к руководству СГБ, сообщил «Озодлику», что Алишер Эшанхаджаев был арестован 11 февраля. По его словам, экс-глава узбекских спецслужб и его свояк были задержаны на основании показаний 46-летнего Джахангира Эгамова, являвшегося первым заместителем председателя СГБ. Эгамов был арестован 11 января этого года. Ихтиёр Абдуллаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»), 210 («Получение взятки») и 211 («Дача взятки») Уголовного кодекса республики. По словам источников «Озодлика», уголовное дело в отношении экс-председателя СГБ было возбуждено 8 февраля Военной прокуратурой Узбекистана.