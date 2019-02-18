Революционный указ Ильхама Алиева: Все граждане получат купчую!

Согласно новому указу, который подписал президент Ильхам Алиев , граждане в скором времени смогут получить выписку (купчую-ред.) на свои квартиры. Здания, которые получат разрешение на эксплуатацию, в течение одного месяца будут обеспечены светом, водой, газом и канализационной системой.

Как сообщает АзерТАдж, за прошедший период строительство некоторых многоквартирных зданий проводилось без соблюдения требований градостроительного законодательства, без соблюдения прав и интересов жильцов или же с нарушениями в документации. В некоторых случаях это делало невозможным официальное оформление таких зданий.

Разрешение на эксплуатацию таких зданий будет выдаваться по следующим упрощенным правилам:

Министерство по чрезвычайным ситуациям в течение двух месяцев обследует эти здания на прочность, и если результаты окажутся положительными, то составит соответствующее заключение и направит его в Государственный комитет по архитектуре и градостроительству (если здание в Баку-ред.) или соответствующему органу местной исполнительной власти.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре или соответствующий местный орган исполнительной власти в течение 7 дней дает разрешение на эксплуатацию этих многоквартирных зданий.

В течение одного месяца после разрешения на эксплуатацию этих зданий ОАО Azərsu, Azərişıq и ПО Azəriqaz обеспечивают здания светом, водой, газом и канализационной системой.

Государственный комитет по вопросам имущества в кратчайшее время обеспечит выдачу выписок (купчих) на квартиры в этих зданиях.

Если при изучении здания со стороны МЧС будет дано отрицательное заключение, то должен быть составлен отчет о конкретных недостатках и представлен владельцу здания. Владелец здания может в течение пяти месяцев устранить эти недостатки и обратиться в МЧС для проведения повторной проверки.

Согласно указу, МЧС, Госкомитет по архитектуре и градостроительству, Госкомитет по имущественным вопросам, органы местной исполнительной власти, ОАО Azərsu, Azərişıq и ПО Azəriqaz каждый месяц будут информировать президента Азербайджана об исполнении указа и выполненных работах.