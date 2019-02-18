Революционный указ Ильхама Алиева: Все граждане получат купчую!
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упрощении процедуры выдачи разрешений для эксплуатации ряда многоквартирных зданий.
Как сообщает АзерТАдж, за прошедший период строительство некоторых многоквартирных зданий проводилось без соблюдения требований градостроительного законодательства, без соблюдения прав и интересов жильцов или же с нарушениями в документации. В некоторых случаях это делало невозможным официальное оформление таких зданий.
Согласно новому указу, который подписал президент Ильхам Алиев, граждане в скором времени смогут получить выписку (купчую-ред.) на свои квартиры. Здания, которые получат разрешение на эксплуатацию, в течение одного месяца будут обеспечены светом, водой, газом и канализационной системой.
Разрешение на эксплуатацию таких зданий будет выдаваться по следующим упрощенным правилам:
Министерство по чрезвычайным ситуациям в течение двух месяцев обследует эти здания на прочность, и если результаты окажутся положительными, то составит соответствующее заключение и направит его в Государственный комитет по архитектуре и градостроительству (если здание в Баку-ред.) или соответствующему органу местной исполнительной власти.
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре или соответствующий местный орган исполнительной власти в течение 7 дней дает разрешение на эксплуатацию этих многоквартирных зданий.
В течение одного месяца после разрешения на эксплуатацию этих зданий ОАО Azərsu, Azərişıq и ПО Azəriqaz обеспечивают здания светом, водой, газом и канализационной системой.
Государственный комитет по вопросам имущества в кратчайшее время обеспечит выдачу выписок (купчих) на квартиры в этих зданиях.
Если при изучении здания со стороны МЧС будет дано отрицательное заключение, то должен быть составлен отчет о конкретных недостатках и представлен владельцу здания. Владелец здания может в течение пяти месяцев устранить эти недостатки и обратиться в МЧС для проведения повторной проверки.
Согласно указу, МЧС, Госкомитет по архитектуре и градостроительству, Госкомитет по имущественным вопросам, органы местной исполнительной власти, ОАО Azərsu, Azərişıq и ПО Azəriqaz каждый месяц будут информировать президента Азербайджана об исполнении указа и выполненных работах.