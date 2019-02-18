В Баку в результате спецоперации, проведенной сотрудниками 16-го отделения Наримановского районного управления полиции, задержан мужчина, незаконно носивший огнестрельное оружие, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, житель Масаллы Эмин Садыгов был задержан на проспекте Ататюрка. При нем был обнаружен пистолет Browning бельгийского производства и три патрона к нему.

Собранные по делу материалы направлены в следственное отделение Наримановского РУП. Возбуждено уголовное дело. Решением Наримановского райсуда в отношении Э.Садыгова избрана мера пресечения в виде ареста.