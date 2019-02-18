Глава ОБСЕ едет в Баку и Ереван

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак побывает в Азербайджане и Армении для обсуждения нагорно- карабах ского конфликта. Об этом дипломат сказал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я собираюсь посетить Баку и Ереван в первой половине марта именно для обсуждения этих вопросов. У меня есть приглашение из Азербайджана и из Армении", - пояснил Лайчак, отметив, что Словакия поддерживает действующие рамки для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Мы полностью поддерживаем сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Я с ними регулярно встречаюсь", - отметил председатель ОБСЕ.

Лайчак напомнил, что после выборов в Армении сложилась новая ситуация: "И с этим связаны ожидания. Хочу, чтобы мой визит помог определить, чего можно ожидать и каких результатов можно добиться в этом смысле. Наша цель - помочь сопредседателям Минской группы использовать эту новую ситуацию", - подчеркнул Мирослав Лайчак.