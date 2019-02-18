Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об отзыве Фарида Рауф оглу Шафиева с должности чрезвычайного и полномочного посла в Чешской Республике, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

Напомним, что Центр анализа международных отношений был создан указом президента Ильхама Алиева от 6 февраля 2019 года. Центр создан на основе ранее упраздненного Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана. Отметим, что на протяжении семи лет должность главы этой структуры занимал Фархад Мамедов.

Согласно указу, Центр анализа международных отношений является юридическим лицом публичного права, анализирующим происходящие в мире и регионе процессы, проводящим фундаментальные исследования в связи с различными аспектами армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, международными отношениями и вопросами безопасности, а также участвующим в том, чтобы доводить до международных общественных, политических и академических кругов позицию страны, и обеспечивающим госорганы Азербайджана результатами научно-аналитического анализа.