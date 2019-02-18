На свадьбе в Дагестане подружки невесты не поделили букет видео
В Дагестане на одной из свадебных церемоний две девушки сразились за букет невесты.
Видео инцидента, в частности, опубликовано на странице naberejnaya_derbent_official в Instagram.
Когда букет полетел в толпу, его одновременно схватили сразу две девушки. Они стали тащить свою добычу в разные стороны. На несколько минут зал для торжеств превратился в настоящий ринг. Незамужние дамочки пытались вырвать цветы из рук друг друга.
Склока затянулась, уже посторонние стали разнимать дерущихся девушек. Букет, вернее то, что от него осталось, все же отбила та самая девушка, которая честно его поймала. Вот только в пылу сражения красавица потеряла обувь, но это ее мало волновало. Девушку, которой он не достался, успокаивают старики.