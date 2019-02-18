Берни Сандерс решил снова бороться за кресло президента США

Сенатор-демократ Берни Сандерс намерен участвовать в борьбе за пост президента США на выборах в 2020 году. Об этом Сандерс сказал в интервью радиостанции VPR из штата Вермонт, который он представляет в Сенате Конгресса США, передает ТАСС.

Сандерс участвовал в кампании по выдвижению кандидата в президенты США от Демократической партии перед выборами 2016 года, однако уступил бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон.

По словам сенатора, участвовать в выборах он решил по двум основным причинам. В качестве первой он назвал желание сменить на посту президента Дональда Трампа, которого назвал "патологическим лжецом" и "позором для страны". В качестве второй причины Сандерс назвал желание реализовать те политические идеи, которые он предлагал во время кампании 2016 года.

В числе приоритетов своей предвыборной кампании Сандерс назвал введение в США общедоступной системы здравоохранения, повышение минимальной оплаты труда, введение бесплатного высшего образования в государственных вузах.