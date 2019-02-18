В Москве эвакуировали 4 тысяч человек из-за угрозы минирования

Cвыше 4-х тысяч человек эвакуировали во вторник в Москве с объектов с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров, после получения анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб российской столицы.

Ранее сообщалось о проверках правоохранителями торговых центров "Атриум", "Парус", "Метрополис", "Райкин Плаза", "Алтуфьевский", "Капитолий" на Шереметьевской улице и проспекте Вернадского, парка "Зарядье", а также школ №373 и №1795 на Открытом шоссе из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов. Только из ТЦ "Парус" и зданий парка были эвакуированы порядка 2,3 тысячи человек.

"После поступивших угроз о взрывах в Москве уже эвакуированы более 4-х тысяч человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что проверки на объектах продолжаются.